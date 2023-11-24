Суд присяжных в США рассмотрит иск, поданный семьей погибшего водителя, против Tesla

Иск по обвинению компании Tesla в смерти водителя, владевшего электрокаром с функцией автопилота, будет передан в суд присяжных, которые должны будут оценить, насколько компания виновна в произошедшем, передает Quartz.

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Присяжные должны решить, переоценило ли руководство Tesla возможности системы автопилота и стали ли ошибки компании причиной смерти мужчины, который в 2019 году включил систему автопилота, перестал управлять автомобилем самостоятельно и врезался в грузовик.

Окружной судья Рейд Скотт отклонил ходатайство Tesla о рассмотрении иска Ким Бэннер в упрощенном порядке. Бэннер обвиняет компанию в причастности к смерти ее мужа Джереми Бэннера в 2019 году.

В 23-страничном постановлении Скотт установил, что адвокаты Ким Бэннер представили достаточные доказательства для передачи дела в суд. Окружной судья также заявил, что семья Бэннер может требовать от Tesla компенсации, сумма которой может достичь миллионов долларов.

По данным судьи Рейда Скотта, присяжным предстоит установить, выпустила ли Tesla на рынок автомобиль, зная, что он представляет угрозу для своих владельцев.

Адвокаты, представляющие интересы семьи Бэннер, настаивают на том, что, назвав систему "автопилот", компания ввела водителей в заблуждение. Ведь потребители думали, что авто действительно управляется самостоятельно и не требует внимания водителей.

Представители Tesla отказались от комментариев.