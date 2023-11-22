Amazon запустит курсы по искусственному интеллекту

Amazon запускает программу по обучению основам разработки искусственного интеллекта для двух миллионов специалистов. Компания стремится получить преимущество перед конкурентами, передает The Wall Street Journal.

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Согласно новому плану Amazon под названием AI Ready, компания планирует к 2025 году обучить не менее двух миллионов человек базовым и продвинутым навыкам по разработке технологий искусственного интеллекта, в том числе тому, как использовать генеративную технологию искусственного интеллекта, которая лежит в основе языковых моделей. Например, ChatGPT.

Amazon стремится заполнить пробел в талантах в области ИИ и вызвать интерес аудитории. Запуская образовательную программу, Amazon также укрепляет свои позиции корпорации, которая вкладывается в обучение кадров.

Обучение состоит из восьми онлайн-курсов, посвященных генеративному искусственному интеллекту и ориентированных на людей, занимающих как технологические, так и смежные с ними должности. Занятия предназначены как для новичков, так и для тех, у кого есть определенный опыт.

В компании заявили, что данное обучение может стать основой для подготовки профессионалов к работе и навыкам, которые сейчас необходимы в отрасли. Доступ к курсам предоставляется бесплатно через учебный сайт Amazon. Курсы также доступны для людей, не являющихся сотрудниками Amazon.

"Многие работники способны меняться и приобретать новые навыки", — сказала Джейн Оутс, бывший сотрудник Министерства труда, а ныне президент некоммерческой организации WorkingNation, занимающейся повышением квалификации работающего населения.