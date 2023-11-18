Гендиректор Google сравнил ИИ с изменениями климата

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что искусственный интеллект подобен изменениям климата в том смысле, что он будет развиваться с такой же скоростью, а люди будут вынуждены контролировать его, передает CNBC.

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На саммите генеральных директоров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско журналисты спросили Пичаи, как достичь глобального консенсуса в части регулирования искусственного интеллекта. Гендиректор Google отметил, что ИИ будет активно применяться во всех странах мира, поэтому обеспечить контроль в одностороннем порядке невозможно. Нужны консолидированные усилия.

"В некотором смысле это похоже на изменения климата. Мы все живем на одной планете. Поэтому борьба с этими изменениями ведется в глобальном масштабе. То же самое касается и регулирования искусственного интеллекта", — сказал Пичаи.

По его словам, страны несут общую ответственность за создание глобальных механизмов контроля. По его словам, уже есть некоторые признаки прогресса в обсуждении данных вопросов.

Например, регулирование ИИ было темой для обсуждений во время саммита G7 в Японии, который прошел в начале 2023 года. Кроме того, во время текущего саммита АТЭС президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин пообещали начать диалог относительно безопасности ИИ.