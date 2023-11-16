Искусственный интеллект от Google смог лучше всех в Европе спрогнозировать погоду
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Искусственный интеллект от инженеров Google впервые смог значительно превзойти традиционные методы прогнозирования погоды. Сообщается, что ИИ удалось спрогнозировать погоду по всему миру, передает Financial Times.
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Модель искусственного интеллекта GraphCast AI добилась поворотных достижений в прогнозировании погоды, заявили разработчики из Google DeepMind в рецензируемой статье, опубликованной в журнале Science.
Анализ показал, что прогноз от GraphCast оказался более точным, чем данные лучшей в мире системы прогнозирования от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
GraphCast AI превзошел прогнозы аналитиков центра в 90% случаев из 1380 использованных показателей, включая температуру, давление, скорость и направление ветра, а также влажность на разных уровнях атмосферы.
Мэтью Чантри, координатор машинного обучения в ECMWF, сказал, что технологии искусственного интеллекта в метеорологии удалось развиться намного раньше и более впечатляюще, чем ожидали эксперты. Чантри подтвердил заявление разработчиков DeepMind о том, что их система является наиболее точной.
"Мы считаем, что GraphCast более совершенен, чем другие модели машинного обучения. В частности, Pangu-Weather от Huawei и FourCastNet от Nvidia. Он также по многим показателям более точен, чем наша собственная система прогнозирования", — сказал он.
GraphCast использует архитектуру машинного обучения, называемую графовой нейронной сетью, которая "пронализировала" данные ECMWF за последние 40 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2045825-iskusstvennyy-intellekt-ot-google-smog-luchshe-vseh-v-evrope-sprognozirovat-pogodu/