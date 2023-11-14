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Европейские пользователи пожаловались на доступ к платформе Xbox

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Джойстик от xBox
Джойстик Xbox. Иллюстративное фото: pexels.com

Пользователи из Британии и Европы сообщали о проблемах с доступом к игровой платформе Xbox и приложению Teams, принадлежащим Microsoft. Компания заявила об устранении проблем, передает BBC.

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По данным сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе приложений, более 1500 человек сообщили о проблемах с Teams. Аналогичное число также сообщило о проблемах с Xbox Live. Многие пользователи отметили, что не смогли оплатить новую версию игры Call of Duty, выпущенную в конце прошлой недели.

В Microsoft заявили, что в настоящее время все сбои устранены. Компания обратилась к пользователям через профиль в соцсети X (бывшая Twitter). Представители Microsoft опубликовали пост, в котором сообщили, что на работу сервисов повлияла ошибка, зафиксировавшая несуществующий рост трафика.

"Мы внесли изменения в конфигурацию, чтобы устранить неполадки. После мониторинга наши службы подтвердили, что проблема решена", — говорится в сообщении.

В октябре Microsoft заплатила 69 млрд долларов за покупку производителя игры Call of Duty, компании Activision Blizzard. Эта сделка стала крупнейшей в истории игровой индустрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2045424-evropeyskie-polzovateli-pozhalovalis-na-dostup-k-platforme-xbox/

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