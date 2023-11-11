Финансисты в США выступают против регулирования искусственного интеллекта

Брокеры, хедж-фонды и инвестиционные консультанты жестко сопротивляются попыткам главного регулятора рынков США контролировать использование искусственного интеллекта в финансовом секторе, передает Financial Times.

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Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила ввести правила, согласно которым банки и управляющие фонды не должны допускать использование технологий, способных вызвать конфликт интересов среди клиентов. Крайний срок обсуждения предложенных правил был назначен на 10 октября. Однако возмущенные комментарии продолжают поступать в Комиссию даже по истечению этого срока.

Многие эксперты заявили, что данные правила являются примером небрежного стиля законотворчества. Джесси Форстер, специалист по структуре фондового рынка исследовательской группы Coalition Greenwich, заявил, что давно не наблюдал таких ситуаций, в которых участники рынка настолько сопротивлялись нормам, которые хочет ввести регулятор.

Противодействие происходит на фоне стремления США утвердиться в качестве мирового лидера в регулировании ИИ. На прошлой неделе президент страны Джо Байден подписал указ, объединяющий более 25 правительственных учреждений для наблюдения за быстро развивающимися технологиями.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер уже давно обеспокоен опасностями данной технологии. Он заявил, что без срочного вмешательства регуляторов наступление финансового кризиса, который будет вызван использованием ИИ, в течение следующего десятилетия почти неизбежно.