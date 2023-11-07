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Китайский стартап создал ИИ, превосходящий технологии Кремниевой долины

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Китайский стартап представил новую модель искусственного интеллекта  с открытым кодом, которая превосходит лучшие модели Кремниевой долины как минимум по нескольким показателям, передает Bloomberg.

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Компания 01.AI, основанная ученым-компьютерщиком Кай-Фу Ли достигла оценки в более чем миллиард долларов после раунда финансирования от облачного подразделения Alibabа. Кай-Фу Ли начал собирать команду для 01.AI в марте 2023, а запуск стартапа произошел лишь в июне.

За это время команде удалось создать большую языковую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Yi-34B, которая в настоящее время доступна для разработчиков по всему миру на китайском и английском языках. Большие языковые модели, или LLM, представляют собой компьютерные алгоритмы, обученные на больших объемах данных для чтения, понимания и создания текста, изображений и кода.

По ключевым показателям Yi-34B превосходит ведущие модели с открытым исходным кодом, уже представленные на рынке, включая хорошо зарекомендовавшую себя Llama 2 от Meta. Согласно последним оценкам Hugging Face, компании, оценивающей эффективность LLM, модель от китайского стартапа заняла первое место по сравнению с подобными технологиями от конкурентов.

При этом компания испытывает сложности из-за напряженности в отношениях США и Китая. Администрация президента США Джо Байдена в прошлом году запретила продажу передовых полупроводников Nvidia, используемых в производстве искусственного интеллекта, китайским клиентам. Кай-Фу Ли заявил, что ситуация является печальной, но 01.AI удалось закупить достаточное количество полупроводников для работы в обозримом будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2044284-kitayskiy-startap-sozdal-ii-prevoshodyaschiy-tehnologii-kremnievoy-doliny/

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