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Чат-бот ChatGPT имеет "либеральные взгляды", заявили британские ученые

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Экран смартфона с приложением ChatGPT
Приложение ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Британские ученые заявили, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI чаще склонен к "либеральным взглядам". Это важное заявление, поскольку в США продолжается дискуссия относительно опасности, которую может представлять ИИ во время президентских выборов 2024 года, передает The Washington Post.

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В исследовании, проведенном учеными из Университета Восточной Англии, ChatGPT попросили ответить на вопросы теста, который используется для анализа политических убеждений респондента. Сначала чат-бота попросили опираться на ответы либеральных партий в Соединенных Штатах, Великобритании и Бразилии. Во второй раз ChatGPT попросили ответить на вопросы без использования каких-либо подсказок.

Ученые сравнили два набора ответов и пришли к выводу, что ChatGPT склонен давать ответы с либеральным уклоном. По мнению исследователей, несмотря на то, что разработчики пытаются добиться того, чтобы чат-боты были непредвзяты, искусственный интеллект, так или иначе, обучается на основе стереотипных публикаций, посвященных политике.

Данное исследование особенно актуально для США, которые готовятся к президентским выборам 2024 года. Ожидается, что предвыборные штабы могут обращаться к чат-ботам с искусственным интеллектом для составления электронных писем спонсорам, а также для разработки политической рекламы. Вопрос этики использования искусственного интеллекта для данных целей остается дискуссионным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2033232-chat-bot-chatgpt-imeet-liberalnye-vzglyady-zayavili-britanskie-uchenye/

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