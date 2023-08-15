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Преподаватели вузов США заявили, что опасаются нового учебного года из-за ChatGPT

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Экран смартфона с приложением ChatGPT
Приложение ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Преподаватели американских колледжей и вузов готовятся к непростому учебному году. Они проводят конференции и круглые столы, на которых обсуждают, как чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT может повлиять на образовательный процесс, передает The Washington Post.

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Профессор одного из колледжей Калифорнии Даррен Кист рассказывает, что в ноябре 2022 года, когда чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT получил широкое распространение, его студенты начали сдавать очень похожие эссе. Многие из них содержали выдуманные цитаты и ссылки на несуществующие источники. Все это указывало на то, что работа была подготовлена с помощью ChatGPT.

В настоящее время профессор пытается подготовиться к новому учебному году и изучает всю имеющуюся информацию об искусственном интеллекте. Этим же озабочены и многие его коллеги. Все они собираются на конференциях и проводят круглые столы, посвященные рискам, которым подвергается учебный процесс из-за чат-ботов с ИИ.

При этом вузы всего мира так и не выработали единый подход к использованию данной технологии в учебном процессе. Так, Парижский университет Sciences Po и RV University в Бангалоре (Индия) запретили своим студентам использовать ChatGPT. Однако Уортонская школа бизнеса Пенсильванского университета и Итака-колледж в Нью-Йорке заявили, что студенты должны владеть современными технологиями, поэтому официально разрешили использовать искусственный интеллект.

По словам Даррена Киста, отсутствие единого подхода может привести к тому, что некоторые колледжи и вузы будут требовать от студентов установки на компьютеры ПО для наблюдения за действиями студентов. А это в свою очередь может негативно сказаться как на учебном процессе, так и на психологическом состоянии студентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2032354-prepodavateli-vuzov-ssha-zayavili-chto-opasayutsya-novogo-uchebnogo-goda-iz-za-chatgpt/

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