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WhatsApp готовится забрать долю рынка у Zoom, внедрив новую функцию

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Девушка сидит за столом за ноутбуком
Девушка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

WhatsApp внедрит функцию, которая до этого была визитной карточкой Zoom. У пользователей WhatsApp появится возможность включить демонстрацию своего экрана для собеседников во время видеозвонка. В Meta сообщили о завершении этапа бета-тестирования функции, передает Quartz.

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Zoom находится в шаге от того, чтобы уступить долю рынка WhatsApp, суперпопулярному приложению для обмена сообщениями, которым пользуются миллиарды людей по всему миру. В Meta объявили, что теперь пользователи смогут включить демонстрацию экрана для своих собеседников во время видеозвонков. Бета-тестирование данной функции завершено.

В скором времени Meta начнет поэтапно внедрять ее на платформах Android, iOS и Windows. Это означает, что данной функцией можно будет пользоваться в мобильной и в веб-версии приложения.

Ранее Zoom столкнулся с критикой из-за изменений условий пользовательского соглашения. В соответствии с новыми условиями, платформа планирует использовать данные пользователей для обучения собственной модели генеративного искусственного интеллекта.

Заявление от конкурента о внедрении новой функции ставит компанию в еще более слабое положение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2032094-whatsapp-gotovitsya-zabrat-dolyu-rynka-u-zoom-vnedriv-novuyu-funktsiyu/

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