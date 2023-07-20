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Microsoft запустит подписку на сервис с искусственным интеллектом

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Логотип Microsoft
Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft запустит платную подписку на сервис с искусственным интеллектом Bing Chat Enterprise для своих корпоративных клиентов. Услуга будет стоить 5 долларов в месяц и будет оказана бесплатно организациям, которые уже имеют подписку Microsoft 365, передает Quartz.

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В феврале 2023 года Microsoft представила новую поисковую систему с искусственным интеллектом Bing и объявила об интеграции технологий, разработанных совместно с OpenAI, в различные продукты Office. Теперь клиенты компании могут воспользоваться этими функциями, но доступ к ним предоставляется только обладателям платной подписки.

Сервис Bing Chat Enterprise будет доступен за 5 долларов в месяц, но корпоративные клиенты, уже оплатившие подписку Microsoft 365, получат бесплатный доступ к новому сервису. Общее количество пользователей Microsoft, пользующихся продуктами данного тарифного плана, составляет 160 млн человек. Это сотрудники предприятий, купивших подписку.

Microsoft также представила тарифный план для Copilot, бота с искусственным интеллектом, который помогает пользователям работать с программным пакетом Office. Доступ к Copilot будет стоить 30 долларов в месяц для клиентов Microsoft Office. Copilot, впервые анонсированный в марте, может анализировать данные в Excel, разрабатывать презентации в PowerPoint и подводить итоги собраний в Teams.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2029236-microsoft-zapustit-podpisku-na-servis-s-iskusstvennym-intellektom/

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