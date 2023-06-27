"Новая эра": в Telegram появятся Stories

Приложение Telegram. Иллюстративное фото: pexels.com

Telegram в июле текущего года добавит новую функцию – истории (Stories). Об этом написал в своем официальном Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

"В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы", – говорится в его публикации.

По словам Дурова, истории находятся на последней стадии тестирования и станут доступны в начале июля.

"Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас", – написал он.

Отмечается, что Stories смогут храниться от 6 до 48 часов. Также они будут поддерживать базовые настройки конфиденциальности – можно будет выбрать, кто сможет просматривать истории. Кроме этого, раздел будет располагаться в компактном интерфейсе, чтобы не мешать просмотру основного контента.

Дуров также сообщил и о поддержке двух камер – можно создавать контент с фронтальной и задней камер одновременно.

"После нашего внутреннего тестирования Stories даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без нее", – добавил он.

Напомним, в начале июня мессенджер WhatsApp сообщил о запуске каналов. Подписки будут находиться отдельно на новой вкладке "Актуальное".

Добавим, что Telegram, согласно информации в мессенджере, –это приложение для обмена сообщениями с упором на скорость и безопасность. Telegram можно использовать на всех устройствах одновременно – сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров.

Telegram имеет более 700 миллионов активных пользователей в месяц и входит в десятку самых загружаемых приложений в мире.

С помощью Telegram также можно отправлять сообщения, фото, видео и файлы любого типа, а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2026493-novaya-era-v-telegram-poyavyatsya-stories/