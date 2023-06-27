Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Новая эра": в Telegram появятся Stories

Опубликовано:

Приложение Telegram на смартфоне
Приложение Telegram. Иллюстративное фото: pexels.com

Telegram в июле текущего года добавит новую функцию – истории (Stories). Об этом написал в своем официальном Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

"В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы", – говорится в его публикации.

По словам Дурова, истории находятся на последней стадии тестирования и станут доступны в начале июля.

"Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас", – написал он.

Отмечается, что Stories смогут храниться от 6 до 48 часов. Также они будут поддерживать базовые настройки конфиденциальности – можно будет выбрать, кто сможет просматривать истории. Кроме этого, раздел будет располагаться в компактном интерфейсе, чтобы не мешать просмотру основного контента.

Дуров также сообщил и о поддержке двух камер – можно создавать контент с фронтальной и задней камер одновременно.

"После нашего внутреннего тестирования Stories даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без нее", – добавил он.

Напомним, в начале июня мессенджер WhatsApp сообщил о запуске каналов. Подписки будут находиться отдельно на новой вкладке "Актуальное".

Добавим, что Telegram, согласно информации в мессенджере, –это приложение для обмена сообщениями с упором на скорость и безопасность. Telegram можно использовать на всех устройствах одновременно – сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров.

Telegram имеет более 700 миллионов активных пользователей в месяц и входит в десятку самых загружаемых приложений в мире.

С помощью Telegram также можно отправлять сообщения, фото, видео и файлы любого типа, а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2026493-novaya-era-v-telegram-poyavyatsya-stories/

Автор: Айдана Юдина
"Новая эра": в Telegram появятся Stories

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.