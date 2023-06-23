Apple лишит пользователей iOS возможности самим составлять пароли

iPhone. Иллюстративное фото: Piyas Biswas / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Apple готовится полностью отказаться от паролей, составленных самими пользователями, на своих устройствах. Последняя версия программного обеспечения содержит обновление, позволяющее обеспечить вход во все приложения только через Apple ID, передает Quartz.

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Новейшее обновление программного обеспечения Apple iOS 17 будет автоматически генерировать уникальные пароли, привязанные к Apple ID. Таким образом, пользователям больше не придется придумывать уникальные пароли для входа в каждую учетную запись. Для того, чтобы войти в каждое приложение, будут использоваться биометрические данные, которые считываются с помощью Apple ID.

По сути, каждый раз, когда пользователь будет создавать новую учетную запись на веб-сайте или в приложении, Apple будет предлагать ему возможность создать уникальный пароль, привязанный к Apple ID. Пользователь сможет войти в учетную запись, подтвердив свою личность с помощью Touch ID или Face ID. Эта функция будет синхронизирована на всех устройствах Apple, включая Apple TV, с помощью функции цепочки ключей iCloud.

Эта функция является частью многолетнего стремления Apple снизить зависимость потребителей от паролей. Ключи доступа также будут доступны на компьютерах сторонних производителей с возможностью сканирования QR-кода на веб-сайте и удаленной разблокировки учетной записи в интернет-браузерах Chrome или Edge.

В настоящее время эта функция проходит бета-тестирование для MacBook, iPhone и iPad, позволяя пользователям входить в iCloud и на веб-сайт Apple без пароля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2025891-apple-lishit-polzovateley-ios-vozmozhnosti-samim-sostavlyat-paroli/