Голливудские актеры испугались, что их может заменить ИИ

ИИ. Иллюстративное фото: Teera Konakan/Getty Images

Голливудские актеры и продюсеры пытаются добиться нового соглашения об использовании "цифровых двойников" актеров, сгенерированных искусственным интеллектом. Профсоюзы опасаются, что из-за новых технологий актеры могут потерять контроль над своим имиджем, а люди, задействованные в кинопроизводстве, останутся без работы, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Крупнейший профсоюз Голливуда, представляющий интересы актеров и продюсеров (SAG-AFTRA), на этой неделе начнет переговоры с крупными студиями. Главная цель переговоров — разработать план действий и понять, как индустрия может контролировать новые технологии.

Революционный потенциал ИИ тревожит сценаристов, специалистов озвучки и других работников киноотрасли, которые боятся остаться без работы. Актеры также обеспокоены возможностью потери своего имиджа. В настоящее время в Сети уже завирусились "дипфейковые" видеоролики с лицами Киану Ривза и Тома Круза.

"Быстрый прогресс, которого достигли технологии генеративного искусственного интеллекта за последние 18 месяцев, уже влияет на нашу сферу", — сказал Дункан Крэбтри-Ирланд, главный переговорщик в профсоюзе SAG-AFTRA.

Если бастовать начнут актеры, то это будет первым подобным случаем с 2000 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2023559-gollivudskie-aktery-ispugalis-chto-ih-mozhet-zamenit-ii/