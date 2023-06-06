Почему так сложно внедрить облачные технологии для видеоигр, рассказали в Sony

Игровая консоль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Исполнительный директор Sony Кеничиро Йошида заявил, что внедрение облачных технологий все еще является достаточно сложной задачей для индустрии видеоигр. Создатель PlayStation заявил, что в ближайшие годы он и его команда будут изучать возможность потоковой передачи игр через интернет, передает Financial Times.

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Кеничиро Йошида не исключает, что для улучшения игрового стримингового сервиса может быть использована технология искусственного интеллекта.

"Облачные технологии сами по себе являются прекрасной бизнес-моделью, но когда дело доходит до игр, возникают технические трудности", — сказал Йошида.

По его словам, основным запросом геймеров является быстрый отклик на все их действия. В облачных играх с этим могут быть проблемы. Однако в настоящее время разработчики озадачены их решением.

Несмотря на многочисленные попытки перестроить игровую индустрию в сторону облачных технологий, многим геймерам все еще сложно переключиться с игровой консоли или высококлассного игрового ПК на облачные игры, которые полностью загружены в Сеть. Многие опасаются, что на качество игры может повлиять скорость интернета или проблемы с сервером.

"Подружить" облачные технологии и видеоигры пытаются на протяжении последних десяти лет. Sony была одной из первых крупных компаний, вышедших на рынок. В 2012 году Sony выкупила компанию Gaikai, занимающуюся облачными играми за 380 млн долларов, а затем и другого своего конкурента, OnLive.

В 2014 году компания запустила подписку на облачные игры, которая теперь интегрирована с обновленной и расширенной услугой PS Plus Premium. Однако аналитики говорят, что Sony не воспользовалась положением и не смогла утвердиться в качестве лидера в этой области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2023351-pochemu-tak-slozhno-vnedrit-oblachnye-tehnologii-dlya-videoigr-rasskazali-v-sony/