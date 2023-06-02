Премьер-министр Дании выступила с речью, которую составил ChatGPT

Метте Фредериксен. Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Премьер-министр Дании использовала ChatGPT для подготовки своего выступления в Парламенте. Метте Фредериксен сделала это для того, чтобы на своем примере подчеркнуть риски, с которыми может столкнуться мир, если технологии искусственного интеллекта будут развиваться такими быстрыми темпами, передает Quartz.

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Прочитав вступительную часть своей речи перед датским Парламентом, Метте Фредериксен неожиданно прервалась и объявила, что все слова, которые ее коллеги услышали до этой минуты, были составлены не ею. И никакой спичрайтер не приложил руку к подготовке этой речи. Автором текста является чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. Фредериксен заявила, что решила обратиться к чат-боту, чтобы лично оценить его возможности.

"Эту речь нельзя было назвать идеальной. Ее формулировки не всегда соответствовали программам правительства. Кроме того, сам текст содержал пунктуационные ошибки. Но возможности данной технологии все равно завораживают и пугают", — заявила она.

Премьер-министр выразила опасения по поводу способности ChatGPT писать эссе, стихи, публичные выступления и другие тексты. По ее словам, данная технология может лишить многих молодых людей базовых социальных навыков.

В настоящее время власти ЕС сосредоточены на введении регулирования данной технологии. Вице-президент Европейской комиссии Маргрете Вестагер заявила, что кодекс ЕС по вопросам искусственного интеллекта будет выпущен в ближайшие недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2022938-premer-ministr-danii-vystupila-s-rechyu-kotoruyu-sostavil-chatgpt/