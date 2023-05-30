TikTok начал тестирование чат-бота с искусственным интеллектом

TikTok. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

TikTok начал тестирование собственного чат-бота с искусственным интеллектом. В настоящее время он доступен узкому кругу пользователей из Филиппин. Китайская социальная сеть присоединилась к гонке глобальных технологических компаний по созданию самого совершенного чат-бота на основе ИИ, передает The Washington Post.

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В официальном аккаунте компании в Twitter сообщается, что в настоящее время чат-бот доступен лишь некоторым пользователям из Филиппин. Люди могут задавать чат-боту вопросы и предлагать ему видео для просмотра.

Не совсем понятно, как именно пользователи смогут использовать этот чат-бот на регулярной основе, поскольку сам TikTok с его "умной" лентой является своеобразной версией телевидения с искусственным интеллектом. Каждому пользователю предлагается контент на основе его предпочтений и предыдущих просмотров.

Представитель TikTok заявил, что компания всегда изучает новые технологии, которые могут повысить ценность сообщества и предложить пользователям новые удобные функции. Раскрыть дополнительные подробности относительно будущего использования чат-бота в компании отказались.

Однако объявление TikTok подчеркивает тенденцию, что крупные технологические компании, вероятнее всего, будут внедрять искусственный интеллект. Если не для удобства пользователей, то во имя конкуренции с другими компаниями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2022441-tiktok-nachal-testirovanie-chat-bota-s-iskusstvennym-intellektom/