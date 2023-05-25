Google готовится внедрить инструменты ИИ для маркетологов

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Google собирается внедрить инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь маркетологам создавать еще более эффективную рекламу. Компания стремится извлечь выгоду из растущего спроса на новые технологии со стороны бизнеса, передает

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Представители Google заявили, что в скором времени рекламодатели смогут размещать в поисковой системе Google рекламу, созданную с помощью генеративного искусственного интеллекта. В компании также сообщили, что маркетологи смогут использовать текст с целевых страниц своих продуктов для создания рекламы, а также пользоваться инструментами Google для автоматического создания слоганов и описаний продуктов.

Рекламодатели также смогут использовать чат-боты с искусственным интеллектом для создания текстов и изображений для своей рекламы.

"Благодаря скорости, с которой развиваются технологии в области искусственного интеллекта, мы можем предположить, что наши инструменты для маркетологов являются лишь первым шагом к чему-то действительно захватывающему", — сказал Джерри Дишлер, вице-президент Google, курирующий рекламные продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2021850-google-gotovitsya-vnedrit-instrumenty-ii-dlya-marketologov/