Приложение 2ГИС удалили из Google Play

2ГИС в телефоне. Фото: instagram.com/2gis

Приложение 2ГИС стало недоступно в Google Play. Однако оно еще работает у пользователей, которые уже установили его. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале разработчиков.

"Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать – данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города", – говорится в публикации.

Версию 2ГИС для Android можно бесплатно и безопасно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений:

Huawei App Gallery;

Samsung Galaxy Store;

Xiaomi Getapps;

NashStore;

RuMarket;

RuStore.

Напомним, в сентябре прошлого года сервис 2ГИС временно был недоступен в App Store. Отметим, что 72% акций продукта владеет Сбербанк.

К слову, сделка по покупке Сбербанком 2ГИСа состоялась в 2020 году. В рамках покупки компанию оценили в 14,3 млрд руб. Как писали в РБК на тот момент, еще 3% акций были у СП банка и Mail.ru Group.

Согласно информации на официальном сайте 2ГИС, впервые проект начал зарождаться в середине 1990-х годов. И вначале это был первый проект по созданию электронной план-схемы Новосибирска.

В начале 2000-х сервис начал называться ДубльГИС. После 2010 года произошел ребрендинг – старое название меняют на 2ГИС. Также претерпевает изменения фирменный стиль и дизайн продуктов. Наряду с этим компания начала подготовку к выходу за границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2021394-prilozhenie-2gis-udalili-iz-google-play/