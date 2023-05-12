Microsoft инвестировал в развитие искусственного интеллекта по имени Наташа

Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft инвестировал еще больше денег в развитие технологии искусственного интеллекта, подписав соглашение с лондонской компанией Builder.ai. Технический гигант из Редмонта, штат Вашингтон, вложил нераскрытую сумму в разработку конструктора приложений Builder.ai, передает Quartz.

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Как говорится в заявлении компании, данное сотрудничество ускорит выпуск платформы Builder.ai на рынок благодаря интеграции с другими продуктами экосистемы Microsoft, в которую входят Azure Cognitive Services, Microsoft Cloud. На момент публикации ни одна из компаний не раскрыла условия сделки.

Builder.ai заявляет, что открывает доступ к разработке программного обеспечения абсолютно для всех. Даже для тех людей, которые не умеют писать код. ПО разрабатывается на основе уже освоенных функций, подобно конструктору Lego. Это своего рода сборочная линия, управляемая искусственным интеллектом, которая дополняется настройкой от экспертной группы дизайнеров и разработчиков. Лондонская компания утверждает, что продукт ускоряет разработку новых приложений и делает этот процесс на 70% более доступным.

Процессами в системе Builder.ai руководит искусственный интеллект по имени Наташа. Используя алгоритмы машинного обучения, Наташа рекомендует разработчикам те функции, которые могут быть полезны в зависимости от приложения, которое они хотят создать с помощью Builder.ai. ИИ также может создать прототип будущего приложения, помогая визуализировать идею.

Microsoft планирует интегрировать Наташу в сервис Microsoft Teams, который предприятия могут использовать для общения, автоматизации и совместной работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2020099-microsoft-investiroval-v-razvitie-iskusstvennogo-intellekta-po-imeni-natasha/