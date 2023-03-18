Искусственный интеллект появится в базовых сервисах Microsoft

Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft представила новую функцию на основе искусственного интеллекта Microsoft 365 Copilot, которая будет помогать в использовании Word, Outlook, Teams и Excel. Функция запущена в тестовом режиме для 20 корпоративных клиентов компании, передает The Washington Post.

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Помощник Copilot сочетает в себе обработку естественного языка, основанную на технологии OpenAI ChatGPT, с инструментами и возможностями Microsoft Office. Благодаря этому пользователи смогут ускорить или даже автоматизировать самые рутинные задачи.

Copilot будет запущен в тестовом режиме для 20 корпоративных клиентов Microsoft, которые в настоящее время ожидают тестирования и настройки программного обеспечения. В компании заявили, что собираются сделать функцию доступной для широкой пользовательской базы в ближайшее время. Подробности о том, будут ли эти возможности доступны за дополнительную плату, не сообщаются.

"Мы верим, что следующее поколение искусственного интеллекта позволит людям быть более производительными", — сказал Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft. По его словам, это произойдет с помощью "вторых пилотов" (Copilots), призванных упростить рутинную работу с повседневными задачами.

Ранее компания представила новую версию поисковой системы Bing, в которую интегрирован диалоговый инструмент искусственного интеллекта ChatGPT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2013311-iskusstvennyy-intellekt-poyavitsya-v-bazovyh-servisah-microsoft/