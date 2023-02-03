Объявлены имена победителей Digital Almaty Awards 2023

Алихан Смаилов и Асем Нургалиева. Фото: Digital Almaty

В рамках Международного технологического форума Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности" состоялось вручение традиционной ежегодной премии за выдающиеся достижения в сфере цифровизации, сообщили организаторы форума Digital Almaty.

Награждение состоялось в рамках пленарного заседания глав правительств стран-участниц ЕАЭС.

Победителем в номинации EdTech стал проект Daryn Online. Награду победителю вручил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян вручил награду. Фото: Digital Almaty

Лучшим в номинации MedTech признан проект Cerebra. Награду проекту вручил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Победителем в номинации FinTech стала компания Solva. Наградил победителей председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров с победителем в номинации FinTech. Фото: Digital Almaty

Номинация лучший CDO (Chief Digital Officer) года досталась вице-министру труда и социальной защиты населения Казахстана Ерболу Оспанову. Награду вручил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин и Ербол Оспанов. Фото: Digital Almaty

Победителем в номинации Venture Capitalist стал Алим Хамитов, Most Ventures. Свою награду он получил из рук председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Лучшим в номинации e-Commerce стал ресурс Flip.kz. Наградил победителя премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Лучшей в номинации Woman in Tech стала Асем Нургалиева. Наградил победительницу премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов и Асем Нургалиева. Фото: Digital Almaty

Премия Digital Almaty Awards стала традиционной ежегодной наградой в рамках Международного цифрового форума Digital Almaty. Впервые премия была вручена на форуме "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" в 2020 году, где были представлены 10 цифровых проектов, 8 из которых являются продуктами лучших IT-компаний Казахстана в категории "IT-чемпионы" и 2 проекта стартапами под брендом Astana Hub.

Digital Almaty - это традиционная диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере цифровых технологий. Форум проводится уже в пятый раз, начиная с 2018 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2007986-obyavleny-imena-pobediteley-digital-almaty-awards-2023/