Meta собирается оптимизировать WhatsApp под нужды бизнеса

WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

Meta планирует оптимизировать WhatsApp Business для более удобной электронной коммерции. По словам Марка Цукерберга, в конечном итоге у пользователей должна быть возможность искать товары, заказывать доставку и оплачивать заказы, не выходя из одного и того же чата с продавцом, передает Quartz.

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Практически с первого дня появления WhatsApp предприниматели из Индии и Африки использовали это приложение для торговли. Они создавали специальные чаты, в которые добавляли клиентов и скидывали им предложения о покупках. Четыре года назад WhatsApp официально представил бизнес-версию своего приложения. Он стал спасательным кругом для малого бизнеса и их клиентов во время пандемии. Приложение настолько прочно вошло в повседневную жизнь, что перебои в работе WhatsApp фактически лишают людей работы .

Теперь руководство Meta, материнской компании WhatsApp, хочет оптимизировать приложение, чтобы вести в нем бизнес стало намного удобнее. Компания стремится сделать так, чтобы у пользователей не было надобности выходить из приложения в поисках компаний и их контактов. По задумке Meta, поиск должен осуществляться в самом WhatsApp.

"Миллионы компаний в Бразилии уже используют WhatsApp в своем бизнесе, но мы до сих пор не упростили поиск компаний и процесс покупки у них, поэтому людям приходится использовать обходные пути. Это надо исправить. Наша конечная цель — сделать так, чтобы вы могли находить товары, отправлять сообщения и покупать у компании в одном и том же чате WhatsApp", — заявил Марк Цукерберг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1997794-meta-sobiraetsya-optimizirovat-wharsapp-pod-nuzhdy-biznesa/