В Казахстане оцифруют военный билет

Портфель с документами. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин на брифинге СЦК прокомментировал вопрос о том, когда в Казахстане появятся цифровые военные билеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Ростислав Коняшкин сообщил, что соответствующая работа с Министерством обороны уже активно ведется.

"С Министерством обороны – в том числе и по военному билету, по приписному свидетельству – сейчас проводится работа по выводу их в цифровой документ", — отметил он.

Что касается сроков – в цифровой формат документы планируется перевести уже в следующем году.

"Думаю, в первом полугодии следующего года уже будет реализовано", — резюмировал спикер.

Напомним, на прошлой неделе казахстанцам стал доступен цифровой паспорт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1997650-v-kazahstane-otsifruyut-voennyy-bilet/