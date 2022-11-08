Apple изменит фразу вызова голосового помощника Siri

Смартфон. Иллюстративное фото: Ian Waldie/Bloomberg via Getty Images

Apple планирует сократить фразу, с помощью которой пользователи вызывают голосового помощника Siri. Сейчас она звучит как "Привет, Siri". Компания хочет сделать так, чтобы пользователи могли просто назвать "имя" помощника и команду, передает Bloomberg.

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Самый простой способ запустить голосового помощника на iPhone, iPad и Apple Watch — это использовать команду "Привет, Siri". Но с недавних пор Apple стремится упростить этот процесс. Компания работает над инициативой по удалению "Привет" из триггерной фразы, чтобы пользователю нужно было просто произнести "Siri" вместе с командой. Это изменение может показаться не таким большим, однако оно является сложной технической задачей, требующей значительного объема обучения искусственного интеллекта и инженерной работы.

Apple работала над этим изменением в течение нескольких месяцев и, если все пойдет по плану, то надеется, что новый способ вызова Siri заработает либо в следующем году, либо еще через год. В настоящее время Siri уже может "понимать" обращение к себе на разных акцентах и ​​диалектах.

Наличие двух слов ("Привет, Siri") увеличивает вероятность того, что система правильно воспримет команду. Apple также планирует глубже интегрировать голосового помощника в сторонние приложения и сервисы, а также улучшить его способность понимать пользователей и предпринимать правильные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1996010-apple-izmenit-frazu-vyzova-golosovogo-pomoschnika-siri/