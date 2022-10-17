СМИ: В российских школах могут запретить пользоваться WhatsApp

WhatsApp. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В российских регионах сообщили, что Министерство просвещения страны поручило ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах, передает "Коммерсантъ".

Взамен школам предлагается пользоваться "VK Мессенджером" и учебной платформой "Сферум", которая была разработана совместным предприятием VK и "Ростелекома". Соответствующий приказ был получен учебными заведениями в регионах России 26 августа.

К примеру, в Минобразования Нижегородской области сотрудникам школ было рекомендовано отказаться на рабочем месте от использования WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive и других иностранных сервисов.

Отказ от использования иностранных сервисов объясняется угрозой информационной безопасности.

Рекомендация касается также родительских чатов.

В Минпросвещения России подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры. Но сообщили, что не регламентируют каналы общения родителей.

Напомним, в марте этого года соцсети Facebook и Instagram запретили в России за экстремистскую деятельность. Но данное нововведение не коснулось тогда мессенджера WhatsApp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1992989-smi-v-rossiyskih-shkolah-mogut-zapretit-polzovatsya-whatsapp/