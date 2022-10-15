QR заменит ЭЦП на всех порталах госуслуг, заявил Мусин

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook сообщил, что QR вскоре заменит ЭЦП на всех порталах государственных услуг.

Мусин рассказал, что провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг. На повестке стояли вопросы по отмене ЭЦП, получение документов в ЦОН, прикрепление к поликлинике и улучшению услуг для бизнеса.

"Считаю, что в первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы людям было удобно пользоваться электронными услугами. Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer", - сообщил министр.

Глава МЦРИАП также рассказал, что планируется усовершенствовать механизм получения документов.

"В ходе заседания подняли вопрос, когда услугополучатели после получения СМС о готовности того или иного документа, по приходу в ЦОН узнают, что он еще не доставлен. Здесь отмечу, что мы усовершенствуем этот механизм и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН", - уточнил Мусин.

Кроме того, по его словам, в скором времени будет полностью автоматизирован процесс прикрепления к поликлинике.

"То есть больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства", - уточнил он.

По инициативе Министерства юстиции на заседании МВК рассмотрели предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков.

"Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы.

Кроме того, обсудили текущую ситуацию по платам за государственные услуги. Сделали акцент на введении платы за услуги при обслуживании иностранцев. Поручил коллегам из задействованных государственных органов (МВД, МЮ, МФ) и Правительству для граждан выработать механизм по введению платности для иностранцев со следующего года", - написал министр.

Напомним, в конце сентября Мусин высказался о минусах электронной цифровой подписи (ЭЦП), заявив что она "всех просто заколебала". Тогда же он анонсировал новый подход к подписанию электронных документов посредством QR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1992835-qr-zamenit-etsp-na-vseh-portalah-gosuslug-zayavil-musin/