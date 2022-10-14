"ВКонтакте" и Mail.ru снова появились в App Store

Приложение VK. Иллюстративное фото: piqsels.com

Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно для скачивания в App Store, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. Ранее продукты VK были удалены из магазина приложений.

"Приложение "ВКонтакте" доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", – говорится в сообщении компании.

Первым на это обратил внимание Telegram-канал "Русский маркетинг". В публикации сообщается, что, помимо "ВКонтакте", для пользователей IOS теперь доступны и другие приложения холдинга VK: "VK Музыка", "VK клипы", "VK Мессенджер", "VK Почта", "Маруся", "Облако Mail.ru" и "Юла".

Напомним, в сентябре VK подтвердила удаление нескольких приложений из App Store. При этом все установленные ранее сервисы продолжили работу в обычном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1992699-vkontakte-i-mailru-snova-poyavilis-v-app-store/