Чат-бот для "общения" с Трампом и Маском запустили бывшие работники Google

Девушка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бывшие сотрудники Google запустили чат-бот, который позволит всем желающим "пообщаться" с Дональдом Трампом, Илоном Маском, Альбертом Эйнштейном и Шерлоком Холмсом. Чат-бот работает на основе технологии искусственного интеллекта и может воспроизводить характерные особенности речи известных людей и персонажей, передает The Washington Post.

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Новый чат-бот, созданный двумя ведущими специалистами в области искусственного интеллекта, позволяет любому желающему завязать разговор с известным или выдуманным персонажем. Зарегистрированные пользователи могут вводить сообщения в чат-бот и получать на них ответы. Они также могут создать собственный чат-бот на сайте Character.ai. В верхней части каждого чата на Character.ai есть заявление об отказе от ответственности: "Помните: все, что говорят персонажи, выдумано!".

Готовность Character.ai позволить пользователям экспериментировать с новейшим языковым искусственным интеллектом — это сознательный отход от "больших технологий". Два основателя стартапа помогли создать проект Google LaMDA, безопасность которого является приоритетом для технологического гиганта.

При этом исследователи постоянно предупреждают о рисках этой технологии. Тимнит Гебру, бывший соруководитель отдела этического ИИ в Google, выразил обеспокоенность тем, что реалистично звучащие фразы, сказанные от лица известных людей, могут быть использованы для распространения дезинформации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1992084-chat-bot-dlya-obscheniya-s-trampom-i-maskom-zapustili-byvshie-rabotniki-google/