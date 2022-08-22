Слухи о покупке Казахстаном цифровой платформы у ОАЭ опровергли в Минцифры

Иллюстративное фото: pixabay.com

В соцсетях распространилась информация о том, что Казахстан планирует заказать разработку национальной цифровой платформы у фирмы из ОАЭ. Пресс-секретарь МЦРИАП РК Ерхан Таткен опроверг эти сведения на своей странице в Facebook.

Он отметил, что рассылаемые в соцсетях данные касательно неких планов о сделке с ОАЭ не соответствуют действительности.

"Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Поставщик будет выбираться путем проведения конкурсных процедур среди отечественных компаний, и в данный момент проводится экспертиза технической документации", – написал он.

В заключение пресс-секретарь ведомства призвал казахстанцев не доверять информации из непроверенных источников.

Ранее экс-глава недавно ликвидированного холдинга "Зерде" Арман Абдрасилов в своем заявил о том, что Казахстан после срыва сделки с группой "Сбер" якобы решил реализовать данный проект с компанией из ОАЭ Group 42, основанной 4 года назад.

По его словам, сумма сделки составляет 60 млн долларов.

Напомним, в сентябре прошлого года между правительством РК и группой компаний "Сбер" был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации.

Однако в апреле текущего года стало известно, что Казахстан отказался от платформы цифрового правительства российского "Сбера".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1984300-sluhi-o-pokupke-kazahstanom-tsifrovoy-platformy-u-oae-oprovergli-v-mintsifry/