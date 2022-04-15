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Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин на брифинге в СЦК сообщил, что Казахстан отказался от платформы цифрового правительства российского "Сбера", передает корреспондент NUR.KZ.

Жамбакин сообщил, что в связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО "НИТ" своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании.

"Сейчас идет технико-экономический анализ. Потребуется порядка 2-3 лет, до конца этого года будут разработаны и начнут применяться первые сервисы новой платформы", – сообщил вице-министр.

Напомним, в сентябре прошлого года между правительством РК и группой компаний "Сбер" был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации.

Сообщалось также, что на запуск платформы будет выделено 500 млн тенге.

Позже глава Минцифры Багдат Мусин рассказал, почему для переноса платформы Egov выбрали российский "Сбер" и не провели конкурс среди мировых компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965195-kazahstan-otkazalsya-ot-platformy-tsifrovogo-pravitelstva-rossiyskogo-sbera/