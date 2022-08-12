Систему распознавания лиц готовятся вводить в Алматы

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Акимат города Алматы разработал проект документа, в котором прописаны нормы для установки камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Проект правил появился на официальном портале "Открытых НПА".

В документе говорится, что новые камеры – в случае, если их установят – смогут распознавать не только госномера транспорта, но и лица людей. Проверка видеоматериалов будет проходить на специальной платформе – Единой системе видеомониторинга города Алматы (ЕСВМ).

Введение ЕСВМ предполагает, что все существующие системы видеонаблюдения, установленные на различных объектах, будут объединены в одну.

Причем это, при наличии согласия собственников систем видеонаблюдения, может затронуть и частные системы, принадлежащие коммерческим организациям. Согласно документу, акимат города будет вправе на безвозмездной основе собирать, обрабатывать и хранить записи с камер коммерческих объектов города Алматы – таких, как ТЦ и ТРЦ, а также установленных в местах массового скопления граждан, общественных местах и входных группах.

В документе подчеркивается, что сбор информации будет осуществляться по защищенным каналам с использованием инструментов информационной безопасности.

Аналитика будет составляться на основе технологий распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц.

Результаты в виде событий или происшествий будут уходить на обработку диспетчерам для подтверждения экстренного статуса события.

Диспетчер проанализирует данные на факт возникновения экстренного события, и, в случае необходимости, уведомит соответствующие экстренные службы (пожарных, полицию, скорую помощь и так далее).

Проект данных правил будет находиться на открытом обсуждении до 19 августа текущего года.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1982940-sistemu-raspoznavaniya-lits-gotovyatsya-vvodit-v-almaty/