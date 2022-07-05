WhatsApp-банкинг становится популярным в Восточной Африке

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Эпоха WhatsApp-банкинга наступает в Восточной Африке. Все больше финансовых институтов отказываются от разработки собственных сайтов и приложений в пользу того, чтобы предоставлять услуги клиентам через мессенджер, передает Quartz.

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Как насчет того, чтобы забыть обо всех банковских приложениях, которыми вы пользуетесь, и вместо этого совершать транзакции через WhatsApp? Эта практика уже распространена в Восточной Африке, и, по словам экспертов, она может обрести такие масштабы, каких вы не можете себе представить. Кихара ​​Майна, исполнительный директор банка I&M, с оптимизмом смотрит на потенциал банковского обслуживания через WhatsApp. Сейчас эта услуга активно работает в Руанде и Танзании, а в ближайшее время будет запущена и в Кении.

Как это работает? У банка есть номер, который действует как аккаунт WhatsApp Business. Клиент сохраняет его в своих контактах и использует переписку с чат-ботом в WhatsApp для проверки баланса, получения выписок со счета, запроса новых чеков и многого другого. Чтобы перевести деньги на другую карту, пользователю нужно открыть чат с получателем, выбрать вариант оплаты, ввести сумму, ввести PIN-код и отправить деньги.

"Долгосрочная цель банков состоит в том, чтобы сделать ваш номер WhatsApp вашим банковским счетом по аналогии с тем, как электронная почта является номером банковского счета в PayPal", — говорит Фаустин Нгила, корреспондент Quartz в Восточной Африке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1976818-whatsapp-banking-stanovitsya-populyarnym-v-vostochnoy-afrike/