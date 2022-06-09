Apple рассказала о новых функциях Apple Pay и Wallet

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple превращает iPhone в финтех-сервис, который позволит пользователям приобретать товары в рассрочку с помощью Apple Pay. Также новое программное обеспечение компании позволит покупателям отслеживать свои заказы, купленные через Apple Pay, передает CNBC.

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Во время Всемирной конференции разработчиков компания объявила о нескольких новых функциях, которые начнут работать в приложении Wallet для iPhone. Сервис Apple Pay Later будет работать по принципу "купи сейчас, плати потом". Также в смартфоне появится функция, которая позволит делать платеж, поднося свой iPhone к другому iPhone. Приложение Wallet на iOS 16 также позволит отслеживать заказы, которые вы приобрели с помощью Apple Pay.

Все это указывает на то, что Apple стремится развивать свою финансовую экосистему. Использование Apple Pay привязывает пользователей к компании, побуждая и дальше приобретать новые модели iPhonе. У компании есть долгосрочная цель по развитию этого направления. На презентации было заявлено, что в будущем в iPhone будет работать такой цифровой кошелек, который заменит все средства для оплаты, которыми клиент пользовался до этого.

При этом компания сталкивается с давлением от правительства Евросоюза. Как сообщает BBC, к осени 2024 года все новые портативные устройства, завезенные на территорию ЕС, должны иметь разъем для зарядного устройства USB Type-C. Все продукты от Apple, которые используют уникальный вид зарядного устройства, будут признаны несоответствующими. Компания сообщила, что у нее нет новых комментариев по этому поводу. Еще осенью 2021 года представители Apple заявляли, что такие требования душат инновации и мешают их развитию.

Европейский парламент заявил, что новое правило сэкономит жителям Евросоюза до 250 млн евро в год на покупку специальных зарядных устройств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1973144-apple-rasskazala-o-novyh-funktsiyah-apple-pay-i-wallet/