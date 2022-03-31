Британским компаниям рекомендовали отказаться от российского антивируса

Көрнекі фото: pexels.com

Правительство Великобритании предупредило государственные и частные организации о рисках, которые может повлечь за собой использование российских технологий. В том числе, антивирусного программного обеспечения, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В сообщении говорится, что для большинства частных пользователей использование антивируса от "Лаборатории Касперского" является безопасным. Правительство Германии, в свою очередь, порекомендовало своим гражданам заменить антивирусную программу от этой компании на аналогичный продукт любого другого производителя. В "Лаборатории" ответили, что подобные предупреждения, озвученные в Германии, были сделаны по политическим мотивам.

Еще в 2017 году Национальный центр кибербезопасности Великобритании рекомендовал не использовать продукты "Лаборатории Касперского" в системах, связанных с национальной безопасностью. В настоящее время в центре придерживаются похожей позиции.

"У нас нет доказательств того, что российское государство намеревается подкупить российские коммерческие продукты и услуги, чтобы нанести ущерб интересам Великобритании, но отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия", — говорит представитель центра Ян Леви.

Центр призывает государственные и частные организации пересмотреть вопрос использования программного обеспечения, созданного российскими компаниями. В особенности, это касается организаций, которые предоставляют услуги на территории Украины, а также услуги, связанные с чрезвычайными ситуациями. Кроме того, отказаться от российских программ рекомендовано тем организациям, чья репутация очень важна. Если этой репутации будет нанесён ущерб (с помощью иностранного ПО), то это будет выгодно России.

Эти рекомендации не относятся к частным лицам, поскольку считается, что простые граждане не подвергаются прямому риску. Однако многие британцы начали атаковать центр звонками с вопросами, можно ли им включать свои домашние компьютеры, на которых установлен антивирус от "Лаборатории Касперского".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1962746-britanskim-kompaniyam-rekomendovali-otkazatsya-ot-rossiyskogo-antivirusa/