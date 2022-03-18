Поездки на Uber станут дороже в США из-за роста цен на бензин

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Uber и Lyft включат топливный сбор в цену поездок, поэтому теперь пассажиры такси будут платить больше, передает The Washington Post.

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Начиная с этой недели, такси и услуги доставки станут дороже во всех штатах США, поскольку компании Uber и Lyft обращаются к надбавкам, чтобы компенсировать рост стоимости топлива. Окружные регуляторы Вашингтона заявили, что присоединяются к инициативе Uber и Lyft и разрешили всем таксистам сделать надбавку в 1 доллар. Средняя стоимость топлива в стране выросла примерно на 5 центов по сравнению с прошлой неделей и примерно на 80 центов по сравнению с прошлым месяцем. Эксперты говорят, что цены на топливо могут вырасти еще больше. На прошлой неделе президент США Джо Байден принял решение запретить импорт российской нефти в ответ на нападение этой страны на Украину.

"Доплата поможет компенсировать последствия запрета США на российскую нефть и высоких цен на заправках", — говорится в заявлении окружного департамента Вашингтона по аренде транспортных средств.

Надбавка будет действовать в течение 120 дней. В среду стало известно, что в столице США бензин стоит в среднем 4,47 доллара за галлон по сравнению с 4,42 доллара неделю назад. Год назад автомобилисты округа Колумбия платили в среднем 3,05 доллара за галлон бензина.

Эксперты говорят, что топливные сборы могут стать нормой по всей стране, поскольку операторы такси требуют от регуляторов поддержки. Высокая стоимость газа также, вероятно, приведет к повышению стоимости авиабилетов, а грузовые транспортные компании уже начали взимать более высокую плату за перевозку товаров и продуктов питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1961246-poezdki-na-uber-stanut-dorozhe-v-ssha-iz-za-rosta-tsen-na-benzin/