Tinder поможет пользователям узнать о криминальном прошлом новых знакомых

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Tinder поможет пользователям заранее узнать о том, имеет ли новый знакомый криминальное прошлое, передает CNN Business.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Начиная с этой недели пользователям Tinder станет доступен инструмент проверки биографических данных, интегрированный в Центр безопасности приложения. Эта функция запущена в партнерстве с Garbo, некоммерческой организацией, занимающейся проверкой биографических данных. Основная деятельность Garbo направлена на предотвращение насилия. Годом ранее Match Group (материнская компания Tinder) вложила несколько миллиардов долларов в разработку Garbo.

Garbo была основана Кэтрин Космидес, женщиной, которая сама пережила насилие. Этот сервис просматривает общедоступные записи об арестах, решениях суда, реестрах сексуальных преступников в округах Соединенных Штатов, где они доступны. Match Group — первый крупный партнер Garbo. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователи Tinder могут проверить нового знакомого через полное имя, номер телефона и знак зодиака. Как говорят создатели, это особенно важно перед тем, как отправиться на реальное свидание с человеком из Tinder.

Космидес говорит о том, что она осознает, что пользователи функции, скорее всего, будут принадлежать к одному из двух типов личностей.

"Функцией будут пользоваться либо недоверчивые люди, которые проверяют всех, либо те, кто привык ориентироваться на свою интуицию", — сказала она.

Эксперты в области безопасности говорят, что новый инструмент Tinder скорее вреден, чем полезен. Ведь в сеть попадают лишь данные об обвинительных приговорах. Человек мог совершить преступление, но договориться с потерпевшей стороной. По словам социолога Николь Бедера, новая функция от Grab и Tinder может вызвать у пользователей чувство ложной безопасности. По ее словам, гораздо эффективнее было бы, если бы Tinder вложилась в существующие кампании, которые занимаются вопросами предотвращения насилия.

В начале 2022 года Netflix выпустили документальный фильм "Аферист из Tinder", который рассказывал о гражданине Израиля Шимоне Хаюте. Он знакомился в Tinder c девушками из разных стран и одновременно заводил с ними отношения. Затем Хают обманом заставлял их оформлять для него кредиты. В фильме его жертвы подробно рассказывают о том, как оказались в такой ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1960057-tinder-pomozhet-polzovatelyam-uznat-o-kriminalnom-proshlom-novyh-znakomyh/