Новая соцсеть Дональда Трампа появилась в App Store

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Медиа-компания экс-президента США Дональда Трампа запустила приложение Truth Social. Запуск стал ответом на прошлогоднюю блокировку аккаунта Трампа в Twitter, передает Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В описании приложения в App Store говорится, что "американская социальная медиа-платформа Big Tent поощряет открытый, свободный и честный глобальный диалог без дискриминации по отношению к политической идеологии". Пока приложение доступно только в App Store, но в скором времени появится и в Google Play. В прошлом году Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа, сославшись на "риск дальнейшего подстрекательства к насилию", после штурма Капитолия 6 января 2021, неоднократно поощряемого бывшим президентом.

В понедельник пользователи сообщали о том, что не смогли создать учетную запись в приложении Truth Social. Репортер Washington Post смог загрузить приложение и отправить адрес электронной почты для создания учетной записи, но электронное письмо с подтверждением так и не было получено. В январе The Post сообщала, что могут пройти месяцы после запуска, прежде чем приложение станет полностью функциональным. Трамп был разочарован темпами развития соцсети, сообщали источники The Post.

Дональд Трамп объявил о том, что откроет собственную соцсеть, в октябре. Он заявил, что в Twitter сидят представители экстремистских и террористических движений, а любимого американцами экс-президента заставили молчать. По его словам, это неприемлемо. Представитель Trump Media&Technology Group, компании, стоящей за Truth Social, не ответил на запрос о комментариях относительно сроков официального запуска приложения. В понедельник утром Truth Social заняла первое место в списке загрузок в App Store, опередив HBO Max и TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1957264-novaya-sotsset-donalda-trampa-poyavilas-v-app-store/