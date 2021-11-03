Facebook перестанет использовать распознавание лиц на фото и видео

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Соцсеть объявила, что вскоре перестанет использовать программное обеспечение для распознавания лиц на фото или видео, передает Би-би-си.

ПО для идентификации личности ранее вызывало множество споров. По этому поводу поднимались вопросы о конфиденциальности и расовой предвзятости. Поэтому из этических соображений Facebook перестанет его использовать.

Кроме того, власти США еще не предоставили четких правил по его применению.

"В условиях продолжающейся неопределенности мы считаем целесообразным ограничить использование распознавания лиц узким набором вариантов использования", - говорит вице-президент Facebook по искусственному интеллекту Джером Песенти.

Исследование американского правительства в 2019 году показало, что идентификация лиц наименее точна при распознавании афроамериканцев и азиатов, чем представителей белой расы. Причем самый низкий показатель у афроамериканок.

Напомним, Марк Цукерберг рассказал о разработке роботизированной кожи. Это приблизит людей к "физическим взаимодействиям в метавселенной".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1940243-facebook-perestanet-ispolzovat-raspoznavanie-lits-na-foto-i-video/