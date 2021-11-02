Цукерберг рассказал о создании роботизированной кожи для метавселенной

Марк Цукерберг. Фото: Kevin Dietsch / Staff / Getty Images

Марк Цукерберг рассказал в Facebook о создании роботизированной кожи для метавселенной.

По его словам, разрабатываемое изобретение направлено на "понимание мира через прикосновение". Это также приблизит людей к "физическим взаимодействиям" в метавселенной.

"Мы разработали сенсорный датчик с высоким разрешением и работали с Карнеги-Меллоном над созданием тонкой кожи робота. Это приближает нас на один шаг к реалистичным виртуальным объектам и физическим взаимодействиям в метавселенной", - написал основатель Meta.

Напомним, компания Facebook официально сменила название на Meta. Нововведение связано с созданием метавселенной, в которой пользователи в будущем смогут общаться в виртуальной реальности. Цукерберг был одним из ведущих авторов данной концепции.

Для ее создания основатель Марк Цукерберг нанял около 10 тыс. специалистов.

Кроме того, по его словам, разработка метавселенной может занять 10-15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1940029-tsukerberg-rasskazal-o-sozdanii-robotizirovannoy-kozhi-dlya-metavselennoy/