Ученые раскрыли признаки скрытого одиночества по фото в соцсетях

Поведение пользователей в соцсетях и особенности их снимков могут указывать на различные типы одиночества, об этом сообщает портал News-Medical.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали архивы профилей 415 студентов. Ученые сопоставили результаты психологических тестов участников с визуальными параметрами публикаций, языком подписей и общей активностью на платформе.

Для оценки визуального контента авторы применили алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоции, наклон головы и количество лиц в кадре.

Выяснилось, что переживание одиночества оставляет в профиле характерные следы. Люди, испытывающие нехватку близких связей или эмоциональное одиночество, чаще ставили на аватар фотографии с грустным или сердитым выражением лица, публиковали посты глубокой ночью и использовали в текстах слова с негативной окраской.

Те же, кто страдал от социальной изоляции и отсутствия широкого круга общения, в целом реже оставляли комментарии, ставили меньше отметок "нравится" и почти не делились снимками людей.

Главным общим маркером оказалась нехватка лиц на публикуемых фотографиях, а также выбор снимков для профиля с запрокинутой вверх головой.

Авторы работы подчеркнули, что сетевые привычки отражают именно внутреннее субъективное состояние человека, а не реальный размер его круга контактов. Результаты исследования помогут специалистам лучше понимать механизмы социальной изоляции среди молодежи.

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