Эксперты назвали главные признаки, как распознать созданную ИИ музыку

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Технологии
      Провели подряд дней с нами
      Айгуль Берикова
      Автор

      Эксперты назвали главные признаки, как распознать созданную ИИ музыку

      Опубликовано:

      Музыка
      Музыка. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Стриминговые сервисы столкнулись с потоком сгенерированных треков, однако отличить творчество нейросетей от работы реальных музыкантов все еще возможно на слух, пишет Engadget.

      Главным маркером искусственного происхождения песни остается вокал. Синтетические голоса часто звучат "смазанно", неестественно тянут слоги под ритм и расставляют ударения в неожиданных местах.

      Кроме того, сгенерированному голосу не хватает мелких человеческих несовершенств и живых интонаций: на протяжении всего трека он обычно сохраняет монотонность. Тексты таких композиций тоже страдают однообразием - в них редко встречаются метафоры, образы постоянно повторяются, а сами фразы нередко построены грамматически неуклюже.

      Музыкальная структура сгенерированных треков также отличается предсказуемостью. В них практически не бывает смены тональностей, выразительных переходов, динамических контрастов или необычных инструментов.

      Поскольку алгоритмы чаще всего обучают на американской поп-музыке, большинство сгенерированных мелодий копируют звучание популярных исполнителей вроде Тэйлор Свифт или Imagine Dragons.

      Если на слух распознать подделку не удается, специалисты советуют изучить профиль автора. Насторожить должно полное отсутствие упоминаний об артисте в сети: если у исполнителя нет записей живых выступлений, страниц в соцсетях и интервью, но при этом регулярно выходят десятки однотипных песен с обложками от нейросетей, речь идет о контент-ферме, а не о настоящем музыканте.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram