Эксперты назвали главные признаки, как распознать созданную ИИ музыку

Стриминговые сервисы столкнулись с потоком сгенерированных треков, однако отличить творчество нейросетей от работы реальных музыкантов все еще возможно на слух, пишет Engadget.

Главным маркером искусственного происхождения песни остается вокал. Синтетические голоса часто звучат "смазанно", неестественно тянут слоги под ритм и расставляют ударения в неожиданных местах.

Кроме того, сгенерированному голосу не хватает мелких человеческих несовершенств и живых интонаций: на протяжении всего трека он обычно сохраняет монотонность. Тексты таких композиций тоже страдают однообразием - в них редко встречаются метафоры, образы постоянно повторяются, а сами фразы нередко построены грамматически неуклюже.

Музыкальная структура сгенерированных треков также отличается предсказуемостью. В них практически не бывает смены тональностей, выразительных переходов, динамических контрастов или необычных инструментов.

Поскольку алгоритмы чаще всего обучают на американской поп-музыке, большинство сгенерированных мелодий копируют звучание популярных исполнителей вроде Тэйлор Свифт или Imagine Dragons.

Если на слух распознать подделку не удается, специалисты советуют изучить профиль автора. Насторожить должно полное отсутствие упоминаний об артисте в сети: если у исполнителя нет записей живых выступлений, страниц в соцсетях и интервью, но при этом регулярно выходят десятки однотипных песен с обложками от нейросетей, речь идет о контент-ферме, а не о настоящем музыканте.

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