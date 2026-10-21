OpenAI добавила возможность защищать диалоги в ChatGPT четырехзначным PIN-кодом

Разработчики сервиса ChatGPT запустили функцию защиты личных переписок с помощью специального четырехзначного пароля или биометрии, пишет Engadget.

Разработчик искусственного интеллекта OpenAI начал внедрять функцию под названием "Заблокированные чаты". Новая опция позволяет убрать чувствительные диалоги из общего списка истории, закрепленных чатов и поиска.

Доступ к этой переписке можно получить только после ввода четырехзначного PIN-кода, а на смартфонах под управлением iOS и Android - также с помощью биометрических систем, таких как Face ID. Вся защищенная переписка автоматически сгруппирована в отдельном проекте.

Представители компании отмечают, что нововведение создано для защиты от посторонних глаз - например, если пользователь дает свой телефон другому человеку или находится в людном месте.

При этом функция не является сквозным шифрованием. В компании подчеркивают, что блокировка не освобождает от юридических обязательств, не меняет параметры обучения нейросетей и не влияет на сроки хранения данных на серверах.

Если пользователь решит сбросить PIN-код от своего аккаунта, все заблокированные чаты и загруженные файлы будут удалены без возможности восстановления. Служба поддержки OpenAI не сможет вернуть эти данные.

Новая опция становится доступна пользователям постепенно. Она появится у владельцев как бесплатных учетных записей, так и платных подписок Go, Plus и Pro.

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