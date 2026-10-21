OpenAI добавила возможность защищать диалоги в ChatGPT четырехзначным PIN-кодом

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Технологии
      Провели подряд дней с нами
      Айгуль Берикова
      Автор

      OpenAI добавила возможность защищать диалоги в ChatGPT четырехзначным PIN-кодом

      Опубликовано:

      Смартфон с включенным ChatGPT
      ChatGPT. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

      Разработчики сервиса ChatGPT запустили функцию защиты личных переписок с помощью специального четырехзначного пароля или биометрии, пишет Engadget.

      Разработчик искусственного интеллекта OpenAI начал внедрять функцию под названием "Заблокированные чаты". Новая опция позволяет убрать чувствительные диалоги из общего списка истории, закрепленных чатов и поиска.

      Доступ к этой переписке можно получить только после ввода четырехзначного PIN-кода, а на смартфонах под управлением iOS и Android - также с помощью биометрических систем, таких как Face ID. Вся защищенная переписка автоматически сгруппирована в отдельном проекте.

      Представители компании отмечают, что нововведение создано для защиты от посторонних глаз - например, если пользователь дает свой телефон другому человеку или находится в людном месте.

      При этом функция не является сквозным шифрованием. В компании подчеркивают, что блокировка не освобождает от юридических обязательств, не меняет параметры обучения нейросетей и не влияет на сроки хранения данных на серверах.

      Если пользователь решит сбросить PIN-код от своего аккаунта, все заблокированные чаты и загруженные файлы будут удалены без возможности восстановления. Служба поддержки OpenAI не сможет вернуть эти данные.

      Новая опция становится доступна пользователям постепенно. Она появится у владельцев как бесплатных учетных записей, так и платных подписок Go, Plus и Pro.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      OpenAI добавила возможность защищать диалоги в ChatGPT четырехзначным PIN-кодом

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram