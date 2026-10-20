Неизвестные злоумышленники получили доступ к ключам API пользователей OpenCode, вызвав незапланированные расходы на сторонних сервисах, пишет TechCrunch.

Хакеры атаковали старую систему сервиса OpenCode Console, предназначенного для управления процессами разработки с помощью искусственного интеллекта. В результате инцидента пострадали около 1.4% пользователей платформы. Злоумышленники украли сохраненные API-ключи, которые применялись для связи с ИИ-сервисами компаний OpenAI, Anthropic и Google. На разработчиков обрушились непредвиденные счета: в соцсетях X и Reddit пользователи начали массово сообщать о несанкционированных списаниях средств от сотен до более чем 1000 долларов.

По словам сооснователя OpenCode Дакса Раада, компания связала произошедшее с крупномасштабной атакой дистилляции ИИ-моделей. В ходе расследования команда столкнулась с необычным препятствием: защитные алгоритмы ИИ-систем отказывались анализировать вредоносный код, расценивая запросы инженеров как опасные. Проблему удалось решить только после получения специального доступа к программе Daybreak Blue от OpenAI с ослабленными фильтрами безопасности.

В настоящее время пострадавшим разработчикам аннулируют скомпрометированные ключи доступа и оформляют возвраты списанных средств. Сам локальный клиент OpenCode не пострадал в ходе взлома.

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