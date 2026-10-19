YouTube запустит сервис аудиокниг к 2027 году

Видеохостинг YouTube ведет переговоры с крупнейшими книжными издательствами о создании собственного сервиса аудиокниг, пишет портал ChannelNews.

Команда видеоплатформы планирует интегрировать новую опцию в подписку YouTube Premium. Если проект реализуют, компания станет прямым конкурентом сервисов Amazon Audible и Spotify. Эксперты отмечают, что добавление литературного контента позволит платформе расширить платные функции за пределы привычного видео и музыки.

Подробности запуска пока остаются неизвестными. Не определены размер будущего каталога, финансовая модель и формат доступа для пользователей. Разработчики выбирают между вариантами с ограниченным временем прослушивания в месяц, включением лишь некоторых тайтлов в подписку или продажей книг по отдельности. Сам YouTube официально не подтвердил эти планы.

Выход на рынок аудиокниг также выгоден издателям. Новый коммерческий канал позволит эффективнее бороться с нелицензионными аудиозаписями, которые пользователи часто загружают на видеоплатформу без разрешения правообладателей.

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