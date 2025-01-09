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Фактчекеры, сотрудничающие с Meta, готовятся к увольнениям после заявления Цукерберга

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Логотип Meta
Логотип Meta. Иллюстративное фото: Chesnot/Getty Images

Решение Марка Цукерберга прекратить проверку фактов в Facebook и Instagram на территории США вызвало обеспокоенность среди партнеров Meta, занимающихся фактчекингом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

С момента заявления Марка Цукерберга об изменениях в правилах модерации контента в Meta журналисты, работающие в организациях, специализирующихся на проверке фактов, начали готовиться к сокращению штата. Meta, с 2016 года вложившая более 100 млн долларов в сторонние организации, сертифицированные Международной сетью проверки фактов (IFCN), обеспечивала фактчекинг в своих соцсетях.

Эти организации занимались оценкой точности постов и снижали их охват в случае обнаружения ложной информации. Среди партнеров Meta числились такие крупные медиа, как USA Today и Reuters, а также специализированные платформы вроде FactCheck.org. Всего компания сотрудничала с десятью изданиями в США.

Некоторые из партнеров, включая Lead Stories, подтвердили, что прекращение финансирования от Meta нанесет серьезный финансовый ущерб, который, вероятно, приведет к сокращению персонала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2209770-faktchekery-sotrudnichayushchie-s-meta-gotovyatsya-k-uvolneniyam-posle-zayavleniya-cukerberga/

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