Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Марк Цукерберг объявил о масштабных изменениях в политике модерации контента Meta

Опубликовано:

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о масштабных изменениях в политике модерации контента компании, которая теперь напоминает политику соцсети X, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Аналитики уже сравнивают нововведения с подходом Илона Маска, который тот внедрил в соцсеть X, ориентируясь на минимальное вмешательство в пользовательские публикации.

Теперь Facebook, Instagram и Threads будут полагаться на краудсорсинг для борьбы с дезинформацией, привлекая к процессу активных пользователей вместо найма отдельных сотрудников для контроля контента.

Цукерберг отметил, что модерация постов на темы иммиграции и гендера будет упрощена, а политические публикации получат большее распространение. Кроме того, команда Meta по вопросам доверия и безопасности переедет из либеральной Калифорнии в консервативный Техас, чтобы справляться с проблемами предвзятости.

По словам главы Meta, действующая система модерации стала слишком ошибочной и склонной к цензуре, поэтому компания переходит к более свободному подходу в управлении контентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2209326-mark-cukerberg-obyavil-o-masshtabnyh-izmeneniyah-v-politike-moderacii-kontenta-meta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie