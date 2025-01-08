Марк Цукерберг объявил о масштабных изменениях в политике модерации контента Meta

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о масштабных изменениях в политике модерации контента компании, которая теперь напоминает политику соцсети X, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Аналитики уже сравнивают нововведения с подходом Илона Маска, который тот внедрил в соцсеть X, ориентируясь на минимальное вмешательство в пользовательские публикации.

Теперь Facebook, Instagram и Threads будут полагаться на краудсорсинг для борьбы с дезинформацией, привлекая к процессу активных пользователей вместо найма отдельных сотрудников для контроля контента.

Цукерберг отметил, что модерация постов на темы иммиграции и гендера будет упрощена, а политические публикации получат большее распространение. Кроме того, команда Meta по вопросам доверия и безопасности переедет из либеральной Калифорнии в консервативный Техас, чтобы справляться с проблемами предвзятости.

По словам главы Meta, действующая система модерации стала слишком ошибочной и склонной к цензуре, поэтому компания переходит к более свободному подходу в управлении контентом.