"Слишком много цензуры". Цукерберг пошел по стопам Маска и отменил фактчекинг на платформах Meta

Марк Цукерберг, основатель Meta (в России корпорация признана экстремистской и запрещена), выпустил видеообращение, в котором заявил, что цензура на его платформах зашла слишком далеко. Теперь компания откажется от услуг сторонних фактчекеров и снимет ограничения на обсуждения таких тем, как иммиграция, гендер и гендерная идентичность.

«Настало время вернуться к корням в вопросе свободы выражения», — заявил Цукерберг. Фактчекеров он назвал слишком политически предвзятыми.

Джоэл Каплан, который теперь отвечает за глобальную политику Meta, написал, что доверие компании независимым модераторам основывалось на благих намерениях, но зашло слишком далеко, и цензуре подвергается слишком много безобидного контента.

Теперь в Facebook, Instagram и Threads, входящих в корпорацию Meta, будет действовать система community notes, аналогичная той, что уже существует в X, бывшем твиттере. Проверка точности постов будет оставлена на усмотрение пользователей, которые смогут добавлять к спорным высказываниям примечания, расширяющие контекст и разъясняющие, где автор может быть не прав. Примечания можно будет оценивать.

Community notes обещают запустить в ближайшие месяцы. Пока что, как и в принадлежащем Илона Маску X, возможность стать автором примечаний будет только у пользователей из США.

В своем обращении Цукерберг упомянул цензуру в разных странах, в том числе в Европе, и назвал США страной с самым высоким уровнем конституционной защиты свободы слова. Он заявил, что будет работать с избранным президентом Трампом над тем, чтобы противостоять давлению иностранных правительств на американские компании и их требованиям ужесточить цензуру.

Meta отменит ограничения по таким острым темам, как иммиграция, гендер и гендерная идентичность. Как считает глава компании, инструмент, который задумывался для расширения инклюзивности, стал использоваться для того, чтобы «заткнуть» людей с отличающимся мнением.

«Неправильно, что некоторые вещи можно говорить по телевизору или на заседании Конгресса, но нельзя на наших платформах», — подчеркнул Цукерберг.

Автоматические фильтры, которые раньше использовались для выявления нарушений правила сообщества, теперь будут использоваться только для борьбы с тяжелыми нарушениями — терроризмом, наркоторговлей и эксплуатацией детей. Для борьбы с менее серьезными нарушениями останутся жалобы других пользователей.

«Проблема комплексных систем в том, что они делают ошибки. Даже если они нечаянно подвергают цензуре всего 1% постов, это все равно миллионы людей», — подчеркнул он.

Но компания Full Fact, сотрудники которой занимались проверкой постов в Facebook пользователей в Европе, заявила, что «отвергает обвинения в предвзятости».

Ее генеральный директор Крис Моррис назвал изменение политики Meta «разочаровывающим шагом назад», который, по его мнению, приведет к негативным последствиям во всем мире.

По мнению Кейт Клоник, доцента кафедры права юридического факультета Университета Сент-Джонс, изменения политики Meta отражают тренд, «казавшийся неизбежным в последние несколько лет», особенно после того, как Илон Маск купил бывший твиттер.

«Частное регулирование содержания постов на этих платформах все чаще становится политическим вопросом», — сказала она BBC News.

Изменения политики компании происходят на фоне подготовки к инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. Трамп яростно критиковал Meta за подход в модерации контента и в марте 2024 года даже назвал Facebook «врагом народа». Однако в ноябре Цукерберг ужинал у Трампа в особняке Мар-а-Лаго, а Meta пожертвовала миллион долларов на инаугурацию избранного президента. В своем видеообращении Цукерберг назвал последние выборы в США переломной точкой, которая «вновь ставит на первое место свободу слова».

В январе 2025 года новым вице-президентом Meta по международным делам стал Джоэл Каплан, республиканец, работавший в администрации Джорджа Буша-младшего. Он сменил на посту Ника Клегга, британца, бывшего лидера либеральных демократов. В посте о своей отставке 2 января Клегг , что его преемник, «очевидно, является правильным человеком для правильной работы в нужное время».