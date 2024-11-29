Австралия ввела один из самых строгих в мире запретов на использование соцсетей детьми

Австралия ввела один из самых строгих в мире запретов на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Закон вступит в силу в конце 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новый закон, который вступит в силу в конце 2025 года, ограничивает доступ несовершеннолетних к Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit и X.

Исключения предусмотрены для образовательных и медицинских сервисов, включая YouTube, Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline и Google Classroom.

Технологическим компаниям будет запрещено предоставлять несовершеннолетним доступ к своим соцсетям. Нарушение закона грозит штрафами до 49,5 млн долларов. Испытания механизмов контроля начнутся в январе 2025 года.

В настоящее время в большинстве соцсетей действует правило, согласно которому аккаунт может создать человек старше 13 лет. Однако эксперты отмечают, что соцсети недостаточно контролируют данное правило. Исследования, проведенные в ряде европейских стран, подтверждают, что многие дети младше этого возраста все же создают аккаунты.