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Австралия ввела один из самых строгих в мире запретов на использование соцсетей детьми

Опубликовано:

Дети сидят с телефоном
Дети сидят с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Австралия ввела один из самых строгих в мире запретов на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Закон вступит в силу в конце 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Новый закон, который вступит в силу в конце 2025 года, ограничивает доступ несовершеннолетних к Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit и X.

Исключения предусмотрены для образовательных и медицинских сервисов, включая YouTube, Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline и Google Classroom.

Технологическим компаниям будет запрещено предоставлять несовершеннолетним доступ к своим соцсетям. Нарушение закона грозит штрафами до 49,5 млн долларов. Испытания механизмов контроля начнутся в январе 2025 года.

В настоящее время в большинстве соцсетей действует правило, согласно которому аккаунт может создать человек старше 13 лет. Однако эксперты отмечают, что соцсети недостаточно контролируют данное правило. Исследования, проведенные в ряде европейских стран, подтверждают, что многие дети младше этого возраста все же создают аккаунты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2194221-avstraliya-vvela-odin-iz-samyh-strogih-v-mire-zapretov-na-ispolzovanie-socsetey-detmi/

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