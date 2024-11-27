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Эксперты: Лидерам мнений в Сети не хватает медиаграмотности

Опубликовано:

Съемка на камеру
Девушка-блогер. Иллюстративное фото: Oleksandra Troian / Getty Images

Исследование ЮНЕСКО выявило, что лидерам мнений в социальных сетях необходимо срочно развивать навыки проверки фактов, чтобы предотвратить распространение дезинформации, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian. 

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Согласно отчету, две трети создателей контента не проверяют точность публикуемых материалов, что делает их самих и их аудиторию более уязвимыми перед недостоверной информацией.

ЮНЕСКО подчеркивает необходимость обучения медиаграмотности для блогеров, чтобы они могли более ответственно подходить к созданию контента. В отчете отмечается, что низкая распространенность проверки фактов среди инфлюенсеров представляет угрозу для общественного дискурса и доверия к медиа.

Шесть из десяти опрошенных признались, что не верифицируют свои публикации, а использование официальных источников, таких как правительственные документы или веб-сайты, остается крайне редким. Организация призывает к активным мерам по повышению стандартов медиаграмотности среди создателей контента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2193050-eksperty-lideram-mneniy-v-seti-ne-hvataet-mediagramotnosti/

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